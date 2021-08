Cuadrado contratto Juve, il problema non è solo la scadenza

Cuadrado contratto Juve – Passano gli allenatori, i giocatori, cambiano i moduli ma Juan Cuadrado rimane sempre un punto fermo della Juventus.

Il colombiano però non aveva mai iniziato una stagione con il contratto in scadenza come quest’anno: giugno 2022 è la data ben impressa nella mente dei dirigenti bianconeri, oltre a Cuadrado scadranno anche i contratti di Dybala, Ronaldo, Bernardeschi e Perin.

Prima di pensare ai rinnovi però la Juve vuole concentrarsi sugli ultimi giorni di mercato con il futuro di McKennie e Ronaldo ancora in bilico.

Cuadrado contratto Juve, ecco cosa sta succedendo

TEMPISTICHE – Poi, sarà tempo di pensare ai contratti dei giocatori in rosa. La priorità ce l’ha Paulo Dybala, per il quale nella settimana prossima la società incontrerà l’agente Jorge Antun; poi ci si concentrerà sulla situazione di Cuadrado. Già protagonista nella nuova Juve con un gol contro l’Udinese, con Allegri può tornare a giocare alto a destra e diventare ancora più decisivo in area avversaria.

DURATA – Il futuro di Cuadrado alla Juve non dovrebbe essere in dubbio: tra il club e il procuratore del colombiano non è ancora iniziata una vera e propria trattativa per il rinnovo, la volontà comune di entrambe le parti è quella di continuare insieme e l’unico nodo da risolvere, come racconta Calciomercato.com, è quello relativo alla durata del contratto: o prolungherà di un anno con opzione per quello successivo, o firmerà direttamente un biennale portando la nuova scadenza al 2024.

Al momento però è tutto in stand by, segno che non c’è fretta di sedersi a trattare e che non dovrebbero esserci intoppi sul rinnovo. Cuadrado intanto è partito subito forte in campo, ancora una volta si conferma un punto fermo della Juve.

fonte: ilbianconero.com