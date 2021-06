Cuadrado resta alla Juve, dettagli su rinnovo contratto

Cuadrado resta alla Juve – Un anno in più. Assolutamente meritato. Juan Cuadrado rinnoverà il suo contratto con la Juventus, superata anche la prova ‘Allegri’, con la guida tecnica che ha avallato le scelte sui prolungamenti e pure riscritto qualche destino che sembrava ormai deciso e più lontano dalla Continassa (vedi Chiellini).

Sul colombiano no, nessuno ha avuto dubbi: anche per questo si è lavorato con serenità, senza fretta, senza dover ricorrere a trattative infinite. Tutto in famiglia, per il giocatore più continuo degli ultimi sette anni.

Cuadrado resta alla Juve, nuovo contratto per lui

CUADRADO 2024 – L’attuale scadenza è 2022, la prossima – solo da firmare – sarà 30 giugno 2023. Cuadrado rinnoverà verosimilmente a cifre simili a quelle attuali, che si aggirano intorno ai 5 milioni di euro.

Le sirene asiatiche si sono spente per mille motivi, la voglia di Juan, di correre e decidere per la Juve, è sempre stata accesissima. Siamo ai dettagli, dopo la Copa America può arrivare firma e sorriso. Cuadrado ancora bianconero: un cavallo di razza per Allegri.

fonte: ilbianconero.com