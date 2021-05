Cuadrado rinnovo Juve, i dettagli dell’accordo

Cuadrado rinnovo Juve – La Juventus ieri contro l’Inter ha vinto 3-2 grazie soprattutto alla doppietta di Juan Cuadrado, una delle poche certezze positive in questa difficile annata targata Pirlo. E un’altra certezza bianconera è quella raccontata da Calciomercato.com.

Cuadrado rinnovo Juve, la previsione da Torino

“La volontà di prolungargli quanto prima il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, anche se tra una decina di giorni gli anni di Cuadrado diventeranno 33. D’altronde lui è uno di quelli che più invecchia e più diventa forte, della Juve è leader tecnico ed emotivo, anello di congiunzione fondamentale tra vecchia e nuova generazione”.

“Almeno una stagione in più per Cuadrado in bianconero, con opzione per un ulteriore prolungamento. Un’intesa che non sarà difficile da raggiungere, probabilmente tra fine stagione e l’inizio della Copa America, anche se date le circostanze non si può escludere un eventuale rinvio. Di sicuro la Juve punta sempre di più su Cuadrado“.

fonte: ilbianconero.com