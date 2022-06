Cuadrado rompe il silenzio sul rinnovo con la Juventus

Il terzino destro colombiano della Juventus Juan Guillermo Cuadrado esce allo scoperto e smentisce le voci su un possibile mancato rinnovo con la società bianconera.

Cuadrado rompe il silenzio

Tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Twitter, l’esterno colombiano bianconero ha voluto puntualizzare un aspetto:

“Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”

Il calciatore ha visto il suo contratto rinnovato per un’altra stagione a seguito del raggiungimento di un determinato numero di presenze in campo.