Dabo alla Juve, visite mediche e firma

Dabo alla Juve – Certo, ne è passato di tempo, ma visto che l’ultima volta che un diciannovenne francese è sbarcato a Torino è andato discretamente bene, giusto ricordarlo il giorno dell’arrivo alla Juventus di Abdoulaye Dabo, arrivato in città per le visite mediche che sanciranno la sua nuova avventura.

Una piccola scheda del Nantes, per capire quale possa essere il suo ruolo in una Juve sempre più a vasi comunicanti tra Prima Squadra e Under 23.

Dabo alla Juve, visite mediche al J Medical

Il classe 2001 nasce come centrocampista e per doti e testa è nel giro dei “grandi” già da tre anni, qualità che gli permetteranno di lavorare e crescere con Zauli in questi sei mesi di prestito, alla fine dei quali Paratici deciderà se attivare il diritto di riscatto.

Ha iniziato davanti alla difesa, forte del suo metro e ottanta, poi da centrale e infine da esterno alto, dove si sta evolvendo in questa fase della carriera, che a Torino sperano si tinga di bianco e nero a lungo.