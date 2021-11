De Jong alla Juve? Il suo agente può portarlo con Zakaria

De Jong alla Juve? Oltre a Mino Raiola, la speranza della Juventus è che anche Ali Dursun diventi di casa alla Continassa. Come sottolineato da Calciomercato.com, è indubbiamente il procuratore del momento, almeno per quel che riguarda la galassia bianconera.

In passato il suo gioiello è stato Frenkie de Jong, ma adesso nella scuderia annovera parecchi nomi di calciatori finiti nel mirino della dirigenza della Juve. Ecco chi sono.

ASSISTITI – L’agenzia di Ali Dursun è la Hcm Sports Management e tra i suoi assistiti ci sono Donny Van de Beek, Denis Zakaria, Mohamed Ihattaren. Il centrocampista del Manchester United è in rotta con i Red Devils e potrebbe andare via a gennaio, anche in prestito. La Juve cerca centrocampisti, ma non le sue caratteristiche. Per questo la trattativa non è decollata.

De Jong alla Juve? Le ultime da Barcellona

Al contrario di quella che porta a Zakaria, il vero nome caldo per la prossima finestra di mercato. Il terzo nome è quello di Ihattaren, che non vuole tornare in Italia e dunque dovrà trovare una soluzione insieme al club bianconero e al suo procuratore. Al momento si allena da solo a Utrecht in attesa di capire come voltare pagina a gennaio​: nel frattempo ha lasciato proprio Raiola.

COLPO A SORPRESA – Ma a parte i nomi ormai noti che girano nell’orbita Juve, Calciomercato.com ha rivelato che la dirigenza bianconera sarebbe pronta a parlare con Dursun anche di un calciatore che potrebbe lasciare Barcellona. Si tratta ovviamente di un suo assistito: Frenkie De Jong.

zakaria-borussia

fonte: ilbianconero.com