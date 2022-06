De Ligt addio? Due club di Premier su di lui

Matthijs de Ligt potrebbe lasciare la Juventus? Non c’è accordo sul rinnovo con l’entourage che vorrebbe portare la clausola a 70-80 milioni per avere più mercato la prossima estate, senza però tagliarsi lo stipendio. Ne parla la Gazzetta delllo Sport.

De Ligt addio Juventus in Premier League?

La Juventus però non intende aprire una trattativa: partirà solo se ci sarà qualcuno disposto a versare l’intera clausola, non per meno. Al momento sul tavolo dei bianconeri non sono pervenute offerte, però va registrato l’interesse del Chelsea e anche del City di Guardiola, club che non avrebbe problemi a spendere 120 milioni.