De Ligt al Barcellona? Arriva la risposta della Juve

De Ligt al Barcellona? In Spagna sono sicuri: il Barcellona non si è ancora dato per vinto. Il club blaugrana è pronto a una nuova offensiva in casa Juventus, obiettivo: Matthijs de Ligt.

Il periodo difficile economicamente parlando, come lo è un po’ per tutti i club, impone riflessioni anche in casa Juve, con qualche cessione in vista. Da Ronaldo a Dybala, da Rabiot agli altri: quasi tutti sacrificabili. Quasi, però.

De Ligt al Barcellona? La risposta da Torino

Sì, perché tra coloro che possono lasciare la Juve non c’è Matthijs de Ligt. Come riporta calciomercato.com, la Juventus è stata chiara con Mino Raiola, che si occupa degli affari del 21enne difensore olandese, non si tocca, non è sul mercato.

L’ex Ajax, pagato due estati fa 75 milioni di euro più 10,5 di bonus, è considerato il presente e il futuro di una squadra che non sarà assolutamente ridimensionata. Con buona pace del Barcellona. Insostituibile, incedibile.

fonte: ilbianconero.com