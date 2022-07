De Ligt al Bayern Monaco, Kahn: “Vuole venire da noi, trattiamo ancora”

De Ligt al Bayern Monaco? Sono ore decisive per il possibile passaggio in maglia Bayern del difensore centrale juventino. Ormai la situazione è chiara, l’ex Ajax vuole trasferirsi nel club tedesco e lasciare la Juve.

Contestualmente il Bayern Monaco ha da poche ore ceduto ufficialmente Robert Lewandovski al Barcellona, da questa cessione deriva quindi un piccolo tesoretto che potrebbe essere utilizzato in parte per aumentare l’offerta per De Ligt.

De Ligt al Bayern Monaco, le parole di Kahn

Ricordiamo come la Juve sia intenzionata a non smuoversi di un centimetro dalla richiesta per il centrale olandese: 100 milioni di euro per portarlo via dal bianconero.

Giudicata altamente insufficiente la prima offerta del Bayern Monaco, presentata da Salihamidzic a Torino: 60 milioni più bonus.



Il club bavarese, però, si fa forte dell’accordo già raggiunto con De Ligt e a sottolinearlo, una volta di più, è il CEO ed ex portiere Oliver Kahn, intervenuto ai microfoni di BR24, durante la presentazione ufficiale della squadra: “Abbiamo avuto dei colloqui. Il giocatore vuole venire all’FC Bayern. Avremo altri colloqui e poi vedremo come va“.