De Ligt Bayern Monaco, pronto il blitz

Matthijs de Ligt vorrebbe cambiare aria con destinazione principale Germania, Bayern Monaco. Un desiderio che prevale sulle offerte inglesi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Ligt Bayern Monaco, il blitz è pronto

Il Bayern prima vuole fare parlare gli agenti del giocatore. L’avvocato Pimenta discuterà con i dirigenti bianconeri della partenza, ribadendo che il suo assistito vuole soltanto la Germania. Il Bayern non ha intenzione di sborsare la clausola da 120 milioni, come già si sapeva. Ha aggiornato la sua offerta, anche se non vorrebbe superare i 70 milioni. Poi si potrebbe trattare sui bonus.