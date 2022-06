De Ligt, cessione a sorpresa? I prezzi

Negli ultimi anni i difensori centrali sono diventati merce rara e costosa. Matthijs de Ligt della Juve è approdato a Torino per 85 milioni tre anni fa dall’Ajax. E piace sul mercato.

De Ligt, occhio alla cessione a sorpresa

Al PSG piace, come a Barcellona e a Manchester, sponda United. Sull’olandese, come racconta la Gazzetta dello Sport, c’è una clausola di 120 milioni di euro e scadenza giugno 2024. Potrebbe rinnovare di un anno, chiedendo però di abbassare la clausola a 70-80, prezzo più abbordabile per le big europee. Ten Hag lo potrebbe richiamare allo United, farne il perno della difesa e magari aiuterebbe a ridare sicurezza a Varane e Maguire.