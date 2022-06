De Ligt Chelsea, proposti due giocatori alla Juve

Aperto il tavolo di discussione per Matthjis De Ligt, sono attesi nei prossimi giorni nuovi contatti per aggiornarsi sulla situazione. Il Chelsea aspetta dopo aver lanciato l’amo: la proposta arrivata da Stamford Bridge alla Continassa non può certo scaldare la Juventus. Ne parla Tuttosport.

Affare De Ligt Chelsea, offerte due contropartite

La Juventus punta ancora a rinnovare il contratto con l’olandese, c’è il forte pressing del Chelsea. Todd Boehly, nuovo presidente e al momento anche uomo mercato del club londinese, è ripartito alla carica con l’offerta da 40 milioni cash più un giocatore a scelta tra Timo Werner e Christian Pulisic , proposti dai Blues in maniera funzionale perché entrambi già nel mirino della Juventus in passato.