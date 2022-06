Tormentone De Ligt, contatto Juve-Chelsea: le ultime

Può essere Matthijs De Ligt il protagonista del nuovo tormentone in casa Juve. Non l’ha messo in vendita, al club però il compito di fissare un prezzo ritenuto congruo alla rinuncia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Chelsea su De Ligt, contatto con la Juventus

Il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio, procedendo a passi spediti. Sono questi i giorni di un contatto diretto tra i club, il Chelsea punta a inserire contropartite che possano abbassare le richieste, la Juve in questa fase chiede i soldi della clausola aspettandosi una proposta che possa almeno avvicinarla il più possibile.