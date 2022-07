Se Kalidou Koulibaly dice no? La Juve dovrebbe spingere il piede sull’acceleratore per trasformare tutte le alternative in un piano principale. La cessione di De Ligt assomiglia a una certezza. Ne parla il Corriere dello Sport.

Erede De Ligt, la lista della Juve

Resta Koulibaly il primo della lista di Allegri, con Ramadani si è discusso pure di Milenkovic della Fiorentina. Complicato inserirsi tra Inter e Bremer, vivi i contatti per Gabriel dell’Arsenal, obiettivo come Benoit Badiashile del Monaco. La Juve non molla le strade Kimpembe del Psg e Laporte del City. L’opportunità di mercato può rispondere al nome di Akanji del Dortmund.