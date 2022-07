De Ligt ha un solo modo per liberarsi subito dalla Juve

La Juve va oltre le offerte per De Ligt e chiede al difensore olandese di avere pazienza: «Se non abbiamo in mano un sostituto, non parti». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Ligt come può liberarsi dalla Juve?

A Torino sanno bene che il giocatore ha deciso di provare nuove esperienze. Ma ma la mossa serve a fargli capire che non c’è fretta di lasciarlo andar via. C’è una sola ipotesi perché possa liberarsi subito: cioè che la società acquirente si avvalga della clausola di 120 milioni di euro. In tal caso la Juve non avrebbe le armi per opporsi, ma è chiaro che questa è un’ipotesi remota.