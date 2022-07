De Ligt via, la Juventus prepara le alternative

Matthijs de Ligt vorrebbe cambiare aria con destinazione principale Germania, Bayern Monaco. Un desiderio che prevale sulle offerte inglesi, come racconta la Gazzetta dello Sport.

De Ligt va via? Ecco le alternative in casa Juventus

Il Bayern vuole fare parlare gli agenti del giocatore, la Juve vuole sentire anche direttamente il giocatore, quindi il colloquio lo vedrà coinvolto. Poi deciderà come muoversi anche valutando le possibili alternative che riguardano oltre a Kalidou Koulibaly, anche il viola Nikola Milenkovic, Gleison Bremer del Toro però molto vicino all’Inter, il brasiliano Gabriel dell’Arsenal e pure lo svizzero Manuel Akanji del Borussia Dortmund, in scadenza nel 2023 e per questo messo sul mercato dai tedeschi.