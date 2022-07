De Ligt Bayern, le due condizioni poste dalla Juve

Matthijs De Ligt è il giocatore più pagato della Juventus di Allegri: lo era per distacco fino a pochi giorni fa, con i suoi 10-11 milioni netti, ora Paul Pogba gli si avvicina (bonus compresi). Ma potrebbe andare via, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Le condizioni per cedere De Ligt

L’olandese forse non è l’uomo più importante nello scacchiere del tecnico, ma la sua presenza ha un certo peso. Alla Continassa hanno posto due condizioni: che parta per una cifra adeguata, abbastanza vicina alla sua clausola di rescissione; che parta in fretta, in modo di poter elaborare in tempo utile piani e trattative per sostituirlo.