Le tre decisioni di De Ligt sul futuro

Matthijs De Ligt ha già deciso: di non rinnovare con la Juve, di preferire subito una nuova avventura, di dire di sì all’offerta del Bayern Monaco. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

Le tre decisioni di De Ligt

Il club bianconero insiste per realizzare un incasso da almeno 90-100 milioni tra parte fissa e bonus. La Juve si aspetta un’offerta da almeno 75 milioni più bonus, dalla Germania rimbalzano voci di una proposta in arrivo anche più bassa che complicherebbe la situazione: in ogni caso la trattativa è partita.