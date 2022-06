De Ligt via dalla Juventus? Niente accordo sul rinnovo

Nella colazione di lavoro con Rafaela Pimenta la Juventus ha parlato di Matthijs de Ligt, che il club vuole trattenere ma non senza garanzie per il futuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Ligt non rinnova?

L’olandese, che è il giocatore più pagato della rosa bianconera (8 milioni più ricchi bonus con cui arriva a toccare i 12 annui) ha un contratto in scadenza nel 2024 e una clausola rescissoria da 120 milioni. Prolungamento di contratto? Ieri le parti non si sono avvicinate di molto. In ballo c’è anche l’abbassamento della clausola, che l’entourage vorrebbe portare a 70-80 milioni per avere più mercato la prossima estate, senza però tagliarsi lo stipendio. Senza un’apertura, si potrebbero aprire scenari di mercato già per quest’estate.