De Ligt via? La Juventus studia due alternative

Ieri il d.s. del Bayern, Salihamidzic, si è presentato a Torino per strappare il sì della Juventus per Matthijs De Ligt e andandosene si è detto “sempre ottimista”. Quali potrebbero essere le alternative per i bianconeri? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Chi arriva al posto di De Ligt?

La Juventus tesse la tela per individuare il successore. Ieri il responsabile dell’area sportiva bianconera, Federico Cherubini, ha avuto importanti contatti sia sul fronte Koulibaly che su quello parigino per Presnel Kimpembe. Non è un caso che il dirigente della Juve ponga uguale attenzione ai colloqui con l’entourage del difensore senegalese, così come a quelli per il campione del mondo francese.