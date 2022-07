De Ligt via? La strategia Juve per cederlo

La Juventus vuole evitare un “Ronaldo bis” con Matthijs De Ligt . Il messaggio, arrivato con chiarezza dalle parti di Stamford Bridge, suona più o meno così: se volete il difensore olandese, l’offerta deve essere di quelle irrinunciabili, ma anche rapida. Ne parla Tuttosport.

Cessione De Ligt, l’idea della Juventus

Alla Continassa, dove continuano valutazioni e ragionamenti tra i dirigenti, vogliono risolvere la questione MDL non oltre la metà del mese per non trovarsi costretti a rimpiazzare il Golden Boy 2018 in fretta e furia, un po’ come accaduto negli ultimi giorni dello scorso agosto con il divorzio da CR7 e il ritorno di Moise Kean. Al Chelsea non sembrano per nulla spaventati né della tempistiche né dalle richieste della Juventus.