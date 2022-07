De Ligt vuole andare via, i dettagli

La Juventus non è già oltre Matthijs De Ligt, ma la pista resta calda. Una conferma in più è arrivata direttamente da Allegri come racconta Tuttosport. «Nel calcio può succedere di tutto. Se dovesse partire, la società si farà trovare pronta».

De Ligt vuole andare via

Il Bayern fa sul serio e alla Continassa lo hanno capito perfettamente dopo l’incontro di lunedì con il ds dei bavaresi Salihamidzic. È altrettanto chiaro, tanto al livornese quanto alla dirigenza, il fatto che De Ligt voglia trasferirsi in Germania. Per tutti questi motivi, in attesa del rilancio del Bayern che potrebbe arrivare già nelle prossime 24-48 ore.