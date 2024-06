Delusione Chiesa a Euro 2024: svolta o prezzo in discesa?

Il calciomercato Juve prosegue spedito sia in entrata che in uscita. Pronto Douglas Luiz che sarà annunciato a momenti, in arrivo Michele Di Gregorio bloccato ormai da settimane e per il quale si attende solo il piazzamento di e dopo aver salutato Kaio Jorge, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior è ora in uscita anche Moise Kean e lo sarà presto anche Weston McKennie e tutti gli altri esuberi di Thiago Motta messi sul mercato direttamente dal neo tecnico bianconero.

Calciomercato Juve, cosa ne sarà di Chiesa?

Bisognerebbe sbloccare solo le grandi cessioni, come quelle di Dean Huijsen o l’altra di Federico Chiesa. Cessioni che porterebbero poi a poter sferrare l’assalto da una parte per Teun Koopmeiners e dall’altra per un nuovo esterno di qualità ma fluido per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta. Se per il difensore 19enne spagnolo-olandese può muoversi qualcosa nei prossimi giorni perché le interessate di certo non mancano, per l’esterno ex Fiorentina bisognerà attendere la fine dell’Europeo ma la Juve spera in una svolta.

Finora, sottolinea TuttoSport oggi in edicola, è stata una delle delusioni del torneo continentale. Ma ci sono ancora parecchio giorni per poter svoltare, 15 potenzialmente sperando di arrivare fino alla fine: dovesse mostrare cose importanti, sarebbe fattibile la cessione per 40 milioni di euro come vorrebbe la Vecchia Signora. Altrimenti, di questo passo, c’è il rischio di ‘doversi accontentare’ a 25 milioni di euro.