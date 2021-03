Dembélé Juve, pronta l’offerta al Barcellona

Dembélé Juve – Un mercato di scambi, un mercato di trattative nuove e creative. Questo servirà alla Juventus per sbloccare la prossima sessione di calciomercato, per rifare parte della squadra in un periodo in cui le difficoltà economica tengono in scacco i bilanci. Uno su tutti è quello che potrebbe coinvolgere Paulo Dybala, sul mercato a un anno dalla scadenza del suo contratto. Ma non solo.

Dembélé Juve, ecco cosa sta succedendo

IL COLPO – Tra gli obiettivi c’è Ousmane Dembélé, esterno del Barcellona, che ieri sera è stato protagonista con la sua Nazionale, segnando anche. Protagonista in campo e sul mercato, riporta Tuttosport, che fa seguito alle indiscrezioni del quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo e ribadisce l’interesse della Juventus.

Il contratto di Dembele scadrà nel 2022, ma i buoni rapporti possono aprire a una trattativa che aiuti tutti, un po’ come successo con Pjanic e Arthur. Esterno o trequartista, rapido, dotato di un talento enorme: la Juve ha pronta l’offerta.

fonte: ilbianconero.com