Demiral addio Juve, piace in Germania. I rinnovi: Dybala sta per tornare

Demiral addio Juve – A fuoco lento, ma qualcosa comincia a muoversi anche sul fronte uscite per la Juventus. L’indiziato numero uno, già solo per il fatto che le pretendenti non mollino la presa, è Gianluca Frabotta per il quale è caldo il duello tra Atalanta e Genoa.

Entrambe possono giocarsi carte importanti: i nerazzurri sono segnalati in pole per il fatto che ad ora sono gli unici ad aver prospettato l’ipotesi di un acquisto del calciatore a gioco lungo (balena l’idea del prestito non semplice com’è nei piani della concorrenza).

Demiral addio Juve, ecco cosa sta succedendo

I rossoblù mantengono ottimi rapporti con il club bianconero dopo aver concluso senza problemi quello che gli accordi stipulati a suo tempo già recitavano, vale a dire la conferma del prestito di Nicolò Rovella per la prossima stagione e il rientro di Luca Pellegrini alla Continassa aspettando di capire se Massimiliano Allegri vorrà trattenerlo per farne il vice Alex Sandro.

La sensazione è che Frabotta possa cambiare maglia per gli spazi estremamente ridotti nella Juve e perché ha offerte da valutare. Ma quella dell’ex Pordenone non sarebbe l’unica uscita in programma.

allegri-dybala

fonte: tuttosport.com