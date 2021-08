Demiral all’Atalanta, trattativa in corso con la Juve

Demiral all’Atalanta – Si sapeva, l’acquisto di Lovato dal Verona per l’Atalanta non voleva dire aver già sostituito il partente Cristian Romero. Un altro difensore centrale la Dea l’avrebbe comunque comprato. I nomi sul piatto erano due: uno il giapponese Tomiyasu, che però sarebbe stato più un ripiego dovuto al prezzo, poiché l’altro nome era quello davvero forte.

Quello di Merih Demiral. E ora la situazione sull’asse Torino-Bergamo, dopo un iniziale alt alla trattativa e il quasi-inserimento del Borussia Dortmund, si sta sbloccando e sembra poter andare in porto.

Demiral all’Atalanta, trattativa in corso

LA SITUAZIONE ESATTA – Come spiega Sky Sport, oggi l’Atalanta ha rifatto un bel passo avanti con la Juventus per il turco: si sta ragionando per un prestito con diritto di riscatto, con cifre che in totale arriverebbero a toccare i 30 milioni di euro, non oltre. Insomma, nella stessa giornata in cui Chiellini ha messo la firma per altri due anni, la Juve contestualmente accelera la cessione di un difensore.

demiral-addio-juve

