Demiral Juventus, oggi l’Atalanta decide se riscattarlo

Per Merih Demiral Torino sarà con ogni probabilità solo uno scalo verso un’altra meta. L’Atalanta ha un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro ed entro domani deve comunicare alla Juve se lo eserciterà o meno. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Riscatto Demiral Atalanta, le ultime

Da Torino fanno sapere che non è arrivato nessun segnale: non sarà riscattato, a differenza di quanto capitò un anno fa con Romero. E ora? Rientrerà alla Juve, che dava per scontato l’incasso dei 20 milioni di riscatto. L’idea è di ritenere cedibile il turco, una volta tornato alla base, sondando soprattutto il panorama inglese: dal Chelsea al Manchester United e il Newcastle, sono tante le squadre in cerca di un centrale.