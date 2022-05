Juventus-Demiral, clamoroso ritorno in vista?

Il difensore turco Merih Demiral potrebbe tornare alla Juventus, dopo esser passato lo scorso anno all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto. I nerazzurri hanno tempo fino al 15 giugno per esercitare il riscatto da 20 milioni.

Ritorna Demiral alla Juventus?

Secondo la Gazzetta fino a qualche settimana fa la definizione del trasferimento di Demiral sembrava scontata, ora lo scenario si è quasi capovolto. L’Atalanta potrebbe non riscattare Merih, oppure decidere di farlo non per trattenerlo, ma solo avendo la certezza di poterlo rivendere a una cifra superiore, considerando anche che la Juve ha il 10% sulla futura cessione.

L’Atalanta potrebbe dunque non correre il rischio di versare 20 milioni di euro alla Juve – oltre ai 2,5 milioni del prestito – senza avere la garanzia di fare una plusvalenza immediata. La Juventus davanti avrebbe due strade in caso di rientro di Demiral: venderlo, sperando magari di incassare più dei 20 milioni di euro concordati con l’Atalanta, oppure allargare la compagnia dei difensori centrali, con il turno si aggiungerebbe a Bonucci, De Ligt, Rugani e Federico Gatti.