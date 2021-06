Demiral lascia Juve: il prezzo e le pretendenti

Demiral lascia Juve – Lui non è convinto di essere relegato per un’altra stagione al ruolo di quarto difensore, la Juventus ha bisogno di una cessione importante per realizzare una salvifica plusvalenza.

Al netto dell’eventuale partenza di Cristiano Ronaldo, per cui la società bianconera aspetta le decisioni definitive di CR7 dell’agente Jorge Mendes dopo gli Europei, è Merih Demiral l’uomo designato dalla Juve per la “cessione pesante”.

Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il… comprare. Da parte degli altri club. La Juve vuole cedere Demiral a non meno di 40 milioni di euro, ma con un Europeo non proprio esaltante con la Turchia non sarà semplicissimo trovare acquirenti in tempi brevi.

Demiral lascia Juve, ecco le condizioni dell’addio

Una speranza può essere Fabio Paratici, proprio l’uomo che lo portò a Torino nel 2019, che potrebbe prenderlo al Tottenham. Oltre a questa prospettiva di Premier League, c’è un interessamento anche in Serie A da parte di Atalanta e Roma.

L’estate è ancora lunga, ma i tempi del mercato stringono sempre. C’è una vendita importante da portare a termine, e Demiral sembra il profilo adatto.Al suo posto, eventualmente, si parla dell’acquisto di Milenkovic o della permanenza di Daniele Rugani, già allenato da Allegri.

de-ligt-demiral-juve

fonte: ilbianconero.com