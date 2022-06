Demiral torna alla Juve?

Fino a poche settimane fa sembrava certo che Merih Demiral fosse ormai diventato un ex-bianconero. Nelle prossime settimane, come racconta la Gazzetta dello Sport, il turco potrebbe tornare a essere un giocatore della Juventus.

Demiral, niente riscatto dall’Atalanta?

La scorsa estate è passato all’Atalanta in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Sembrava la ripetizione dell’affare Romero, riscattato e poi venduto al Tottenham dopo un anno in prestito. La Juventus per Merih aveva strappato anche un 10 per cento su una futura rivendita.

Ha giocato un campionato positivo, ma Gasperini non lo considera imprescindibile: tra 15 giorni il diritto di riscatto dei bergamaschi scadrà e Merih tornerà alla base bianconera.