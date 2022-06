Demiral via? Summit Juventus-Atalanta per il turco

Quale futuro per Demiral? A questa domanda proveranno a rispondere oggi Juve e Atalanta: i due club si incontreranno come racconta il Corriere dello Sport.

Cessione Demiral Atalanta, le ultime

Gli accordi della scorsa estate prevedevano un diritto di riscatto a 21 milioni in favore dei nerazzurri, che però hanno deciso di non esercitare questa opzione. Formalmente Merih deve tornare alla Juve, ma non viene ritenuto centrale nel progetto tecnico di Allegri.



Il turco vuole giocare con continuità, si dovrà trovare una soluzione. La prima porta nuovamente a Bergamo, provare a rinegoziare l’intesa di un anno fa. Su che basi si ragiona? Un massimo di 14-15 milioni, per poi passare la palla a Gasp e valutare se confermare Merih in rosa oppure attendere eventualmente qualche offerta sostanziosa per realizzare un margine di guadagno.