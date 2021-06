Depay alla Juve, duello con il Barcellona

Depay alla Juve – Trattative che si scaldano. La Juventus ragiona sul centravanti, spinge e si muove per i propri obiettivi e uno porta il nome di Memphis Depay. L’attaccante olandese è in uscita dall’Olympique Lione con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e il Barcellona spinge per averlo.

La corte di Koeman è spietata e il neo presidente Joan Laporta è pronto ad accontentare il suo tecnico. Da Barcellona filtra fiducia, ma la situazione è in stand by.

Depay alla Juve, ecco cosa sta succedendo

Come riporta il Mundo Deportivo, l’interruzione dell’operazione avvenuta in questi giorni è dovuta all’interesse della Juventus per il giocatore del Lione. Come accaduto con Wijnaldum e PSG, la Juve avrebbe migliorato l’offerta economica del Barça: tre milioni in più all’anno.

Per rispondere, il Barcellona avrebbe offerto al giocatore un anno in più di contratto: 3 fissi e uno opzionale.

