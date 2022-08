Depay alla Juve, ultime notizie calciomercato

Depay alla Juve – Dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Sassuolo, prosegue il lavoro sul calciomercato della Juventus, sia in entrata che in uscita.

Al momento la trattativa Adrien Rabiot-Manchester United è rallentata: richieste molto alte da parte del giocatore che comunque resta poco convinto della destinazione visto che i Red Devils non disputeranno la Champions League in questa stagione.

Depay alla Juve, le ultime di mercato

Di consegeunza è tutto fermo anche per Leandro Paredes del Paris Saint-Germain: non è da escludere, però,che i bianconeri possano decidere comunque di provarci per l’argentino nel caso in cui i francesi dovessero aprire al prestito.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, la Juventus aspetta Memphis Depay: il giocatore deve solo risolvere il contratto con il Barcellona per poi formalizzare un contratto biennale. Dovrebbe trattarsi di un’attesa di pochi giorni.

depay-lione-juve

fonte: gianlucadimarzio.com