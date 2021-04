Depay alla Juve, scatto decisivo per prenderlo a zero: i dettagli

Depay alla Juve – Da Andrea Pirlo a Paul Pogba, da Dani Alves a Kingsley Coman, da Sami Khedira e Fernando Llorente a Emre Can, Ramsey e Rabiot. La Juve ha sempre puntato sui parametri zero, sui colpi di programmazione e intuizione, anche se non tutti hanno funzionato. E allora anche per questa estate pensa agli affari.

C’è sempre Gigio Donnarumma come occasione di lusso tra i pali (alla Continassa ci pensano, anche se molto dipenderà da Szczesny), ma ci sono tante altre opportunità intriganti, da valutare solo i maxi-ingaggi.

Depay alla Juve, colpo a parametro zero

Si inizierà dall’attacco, dove la Juve ha tanti punti di domanda: da Ronaldo a Morata e Dybala. Ecco perché Paratici nelle prossime settimane dovrà trovare le risposte giuste, per pianificare il futuro, tecnico ed economico. In cima alla lista dei desideri c’è Memphis Depay, in scadenza a giugno con il Lione, con il quale non rinnoverà.

Contatti continui, ma l’affare per ora non ha preso il volo: la Juve però si è attivata con gli agenti e sta provando a trovare un’intesa sull’ingaggio e la durata del contratto. Fondamentale, in quest’ottica, capire se la Juve si qualificherà o meno alla prossima Champions League. C’è da battere il Barcellona.​

fonte: ilbianconero.com