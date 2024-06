Di Gregorio-Juve, rifiutato il Liverpool: ha voluto mantenere la parola

Calciomercato Juve, sarà Michele Di Gregorio il portiere del futuro bianconero. Il nuovo titolare di Thiago Motta da subito e destinato a difendere i pali della Vecchia Signora per parecchi anni considerando il rendimento di queste stagioni. Il 26enne milanese ha voluto il bianconero a tutti i costi, tanto rinunciare a un altro club estero di assoluto spessore pur di approdare alla Continassa come rivela TuttoSport in edicola.

Proprio oggi intanto – come si apprende sul quotidiano – ci saranno gli ultimi step formali tra Juventus e Monza per definire l’accordo basato su un prestito con obbligo di riscatto che si innescherà al primo punto juventino in classifica a partire dal 2025 per un affare totale da 20 milioni di euro. Al calciatore, invece, contratto fino al 2029 con ingaggio da 2 milioni a stagione più bonus.

Calciomercato Juve, Di Gregorio ha rifiutato il Liverpool

Approderà in Piemonte Di Gregorio anche perché ha deciso di onorare la parola data, poiché 20 giorni fa – come appunto rivela Ts – il giocatore ha ricevuto una ricchissima proposta da parte del Liverpool che lo ha individuato come erede di Alisson che ha ricevuto una mega offerta dall’Arabia Saudita che sta valutando. Di Gregorio però ha preferito mantenere la parola data alla Juventus, nonostante avrebbe guadagnato di più oltre che a vivere il fascino di Anfield e della Premier League, e la stessa posizione l’ha tenuta anche Adriano Galliani che ha voluto rispettare gli impegni presi.