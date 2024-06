Di Lorenzo telefona Conte: i dettagli

Sul fronte Di Lorenzo-Juve ci sono due novità come riferito dal portale calciomercato.com. La prima è che il Napoli continua a fare muro riguardo la cessione di Di Lorenzo alla Juventus, ma, come riportato da La Repubblica, i partenopei non avrebbero intenzione di tenere un giocatore “scontento” in rosa.

Starebbero dunque valutando la possibilità di cederlo all’estero, fissando il prezzo intorno ai 25 milioni di euro.

La seconda novità, riferita dal Corriere dello Sport, riguarda una seconda telefonata fra Di Lorenzo, in scadenza di contratto nel 2028, e Conte.

Stavolta è stato il difensore a chiamare l’allenatore del Napoli dopo la gara contro la Spagna. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari. Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Il capitano del Napoli ha espresso di nuovo la sua volontà, quella di andare via, di ripartire da un’altra squadra non appena si concluderà l’Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato.

Conte, invece, lo ha blindato per l’ennesima volta, gli ha ricordato la sua importanza all’interno del progetto tecnico, lo ritiene indispensabile in difesa e nello spogliatoio, lo considera uno degli incedibili ai quali è impossibile rinunciare.

