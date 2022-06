Di Maria alla Juve, affare ai dettagli: ha accettato

Di Maria alla Juve – C’è da registrare un’importantissima ultim’ora in merito all’arrivo in casa bianconera di Di Maria. La telenovela sembra essere giunta al termine, come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Sembra infatti che l’argentino abbia finalmente accettato l’offerta della Juve. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta:

“Scatto in avanti di Angel Di Maria verso la Juventus. In queste ore dall’entourage del calciatore sono arrivati segnali chiari sulla possibilità di raggiungere l’accordo, e ora mancherebbe solo i dettagli per far diventare il Fideo un calciatore della Vecchia Signora”.

Di Maria alla Juve, affare ai dettagli

“Non è definitivamente chiusa, perché vanno trattati ancora alcuni aspetti. Ma ora il calciatore pare convinto: e questo rende tutto più semplice al tavolo della trattativa. La Juve mette sul tavolo 7 milioni d’ingaggio per una sola stagione, proprio come chiedeva il calciatore.

Che non ha mai dato grande apertura alla soluzione biennale, con la quale il club avrebbe potuto accedere ai benefici fiscali del Decreto crescita. Sul giocatore c’era il Benfica, che poi è andato su Neres, e resta timidamente sullo sfondo il Barcellona.

L’ex PSG avrebbe però sciolto le riserve con il proprio entourage scegliendo il progetto Juve, dove Allegri è pronto a consegnargli un ruolo da prima linea per esaltare Vlahovic grazie ai suoi assist”.