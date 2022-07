Di Maria è arrivato! Domani la firma con la Juve!

Angel Di Maria è sbarcato a Torino, pronto per unirsi alla Juventus. Lo annuncia l’edizione online di Tuttosport.

Di Maria è a Torino

L’esterno argentino è atterrato all’aeroporto di Caselle insieme alla moglie alle 22:38 con un volo proveniente da Parigi. L’ex Psg si unirà alla squadra di Allegri per il ritiro estivo e per preparare la prossima stagione, la prima in Italia per lui. Ora lo aspetterà una giornata molto intensa, a partire dal JMedical per sottoporsi alle visite mediche. Poi passerà alla sede del club dove firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per la prossima stagione.