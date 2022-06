Di Maria a Ibiza: ecco cosa fa prima di rispondere alla Juve

Angel Di Maria è a Ibiza, è arrivato sabato da Rosario ed è in quest’isola che probabilmente prenderà la decisione sul suo futuro. Per valutare la proposta della Juve, Di Maria si è circondato di “italiani”. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juve, ecco cosa sta facendo l’argentino

Ieri Di Maria e i suoi amici hanno passato la giornata in spiaggia a Cala Jondal: pranzo leggero, qualche brindisi, sole, mare e relax in una delle zone più esclusive dell’isola. La villa che hanno affittato ha una grande piscina e s’affaccia sul mare, ma nei primi giorni di vacanza ha preferito fare qualche giretto. Ieri sera la festa di Lady Paredes si è svolta al Lio, uno dei locali più noti di Ibiza, ed è andata avanti fino a notte fonda. Non era ancora il momento di pensare alla Juve, ma da oggi ogni momento è buono per decidere.