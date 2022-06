Di Maria interrompe le vacanze, c’entra la Juve?

Di Maria interrompe le vacanze in Sudamerica. C’entra la Juve e il calciomercato?

Perché Di Maria è tornato in Europa? Ufficialmente per definire alcune questioni burocratiche a Parigi, ma nella sostanza per dare una (nuova) svolta alla sua carriera.

Di Maria interrompe le vacanze, il motivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, se ha interrotto le vacanze, in Argentina, scegliendo di riattraversare l’Oceano, beh, è anche perché sa che questo è il momento propizio per firmare un nuovo contratto. Per scegliere, per risolvere i suoi dubbi.