Di Maria Juve, l’agente è in Europa: si chiude?

Angel Di Maria sta consumando gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza. Il futuro sarà a tinte bianconere, anche se per il matrimonio con la Juventus mancano ancora da limare gli ultimi dettagli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juventus, cosa manca per l’annuncio

Il procuratore del Fideo, Lisandro Pirosanto, è sbarcato in Europa, scegliendo Barcellona come base operativa. Non si tratta di questioni economiche (c’è già l’accordo per uno stipendio annuale da 7 milioni di euro compresi i bonus), ma burocratiche. La Juve coltiva ancora la speranzella di ottenere un’opzione per una seconda stagione a Torino, almeno formalmente, anche per far scattare i vantaggi fiscali del decreto crescita. Vantaggi, però, che sul 2022 sarebbero attivati solo in caso di ufficialità entro il 2 luglio.