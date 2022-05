Di Maria Juve, settimana decisiva: gli aggiornamenti

Di Maria Juve – Ormai ci siamo, nonostante il calciomercato debba ancora iniziare ufficialmente, questi sono giorni decisivi per l’arrivo alla Juventus dell’asso argentino Angel Di Maria.

Si tratta di un dentro o fuori per quanto riguarda Angel Di Maria, per l’argentino arriva “la settimana buona”, come racconta La Gazzetta dello Sport.

Come riportato dalla rosea infatti, in questi giorni, la Juve vuole chiudere l’affare legato a Paul Pogba ma anche fare un incontro definitivo per il Fideo ex PSG.

Per il giornale, il giocatore ha aspettato i bianconeri, per lui “sembra davvero il club perfetto per un’ultima sfida europea”. Ma le parti dovranno incontrarsi in settimana e sarà dentro o fuori.

Di Maria Juve, settimana da dentro o fuori

L’accordo c’è, ma è una bozza: ingaggio annuale, al massimo un “uno più uno” con opzione per il 2023-24.

Il punto è arrivare a una stretta di mano sull’ingaggio e, per la Juve, capire se davvero Di Maria può essere l’uomo giusto al posto giusto.

Ma quindi quali sono i dubbi legati alla decisione dell’argentino nell’accettare o meno la Juve? In primis sulle motivazioni, poi sul contratto annuale, impegnativo per il bilancio. Alla fine, deciderà la Juve. E dopo una settimana d’attesa, ecco il momento delle decisioni.