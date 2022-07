Di Maria Juventus è fatta! I dettagli

Angel Di Maria è a Ibiza a godersi gli ultimi giorni di vacanza. Il suo procuratore, Lisandro Pirosanto, ha già fatto una capatina in Italia per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del Fideo alla Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juventus tutto fatto

Una toccata e fuga, ma tanto è bastato per definire l’affare pure nei particolari. Praticamente tutto fatto, tanto che da lunedì in poi ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio ufficiale. La settimana prossima Angel sarà a Torino: visite mediche, forse una conferenza di presentazione in grande stile. Poi dall’11 al lavoro agli ordini di Max Allegri e al servizio di Dusan Vlahovic. Sarà, infatti, soprattutto ai piedi e alla testa del centravanti serbo che Di Maria dovrà recapitare palloni da spingere in rete.