Di Maria Juventus, aggiornamenti decisivi in settimana

Angel Di Maria è l’usato sicuro che sa come si vince. Negli ultimi anni la Juve si è progressivamente privata di giocatori il cui livello sale insieme all’importanza delle partite. Serve uno come l’argentino, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Affare Di Maria, le ultime

La fine dell’era dei nove scudetti è iniziata con gli addii di Mandzukic, Khedira, Barzagli: al loro posto (Ronaldo a parte) non sono arrivati campioni che si sentono quando conta. Nei piani della Juve dovrebbe colmare quel vuoto.

La palla è nei piedi di Angel, come racconta l’edizione odierna del quotidiano: la Juventus aspetta una risposta alla sua offerta, l’argentino prende tempo. il suo contratto con il Psg scadrà al 30 giugno, il Fideo vuole 9 milioni per una stagione, il club bianconero sarebbe pronto ad arrivare a 7-7,5 con i bonus.

Di Maria sta sondando il mercato, ma al momento non ha offerte dello stesso livello, nemmeno dal Barça. In settimana possono arrivare aggiornamenti.