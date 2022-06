Rischio beffa per la Juventus, Barcellona su Di Maria

Angel Di Maria rischia di sfuggire. Il pericolo si chiama Barcellona, che sta cercando letteralmente di soffiare il Fideo ai bianconeri. Ne parla il CorSport.

Di Maria tentato dal Barcellona

L’offensiva blaugrana è in corso e sembra avere argomenti particolarmente convincenti, tanto che l’argentino sarebbe tentato dalla prospettiva di tornare in Spagna, otto anni dopo la fine dell’esperienza al Real Madrid. Per la Juventus la beffa è dietro l’angolo, nella settimana che avrebbe dovuto portare alla conclusione positiva dell’affare.



Il Barcellona si è inserito pesantemente nella corsa sfruttando la situazione di stand-by che si è creata progressivamente tra l’argentino e la Juve. Uno stallo che è diventato evidente dopo l’infruttuoso meeting di Londra di mercoledì scorso in cui non sono stati compiuti i passi avanti attesi verso il traguardo.

Il club avrebbe infatti già contattato l’entourage, trovando anche una preziosa sponda nell’argentino. Per i catalani non sarebbe un problema esaudire le richieste del giocatore, intesa annuale e ingaggio.