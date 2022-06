Di Maria Juventus, blitz dell’argentino: risposta a breve

Angel Di Maria domani sarà di nuovo in Europa. per chiudere definitivamente con il passato parigino e aprire un nuovo capitolo. Juventus oppure no? Ne parla Tuttosport.

Di Maria Juventus, cosa manca per l’accordo

Il blitz servirà alla 34enne ala per prendere una decisione finale. Nessuno si sbilancia negli ambienti bianconeri, però la speranza è ancora quella di riuscire a regalare il campione ad Allegri. Seppur per un anno, sarebbe un rinforzo di classe, spessore internazionale e leadership.

7 milioni netti più bonus. La quadra economica è stata trovata da tempo con l’entourage, manca ancora una risposta definitiva. Il giocatore è intrigato dalla Juventus, però non è rimasto indifferente dal sondaggio del Barcellona. In “casa Juve” ci credono ancora, convinti di aver fatto il massimo per arrivare al sì dell’argentino.