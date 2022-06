Gazzetta: Di Maria ha detto sì alla Juve!

La telenovela Di Maria non è ancora terminata, però ieri c’è stata una svolta che possiamo definire decisiva. Angel per la prima volta da quando ha iniziato a discutere con la Juventus del suo futuro ha aperto in modo netto alla possibilità di trasferirsi a Torino, cosa che fino a questo momento non era ancora accaduta. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria vuole la Juventus

Juventus e giocatore devono trovare l’accordo totale sulla cifra dell’annuale. Si tratta sui bonus: c’è molto più ottimismo rispetto a qualche giorno fa, quando il Fideo aveva chiesto altro tempo in attesa di un segnale dal Barcellona, la sua prima scelta.

I nuovi contatti avvenuti tra Lisandro Pirosanto, agente dell’argentino, e Federico Cherubini sono stati positivi.