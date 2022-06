Di Maria Juventus, le cifre del contratto

Angel Di Maria per la prima volta da quando ha iniziato a discutere con la Juventus del suo futuro ha aperto in modo netto alla possibilità di trasferirsi a Torino, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Contratto Di Maria Juve, le cifre

La Juventus ha ribadito la sua offerta da 7 milioni netti per un anno, bonus compresi, offrendo all’ex Psg la possibilità di inserire un’opzione a suo favore per una seconda stagione. Il procuratore ha rilanciato, chiedendo di alzare la parte fissa a 7 milioni e di aggiungere dei bonus per arrivare a 8 o 9. In sostanza ballano 1-2 milioni ed è su questi che si sta lavorando in queste ore, i famosi dettagli che però possono fare la differenza. Se la Juventus accontenterà il giocatore l’affare si farà in tempi brevi,