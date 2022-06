Di Maria Juventus, contatti senza sosta: le ultime

I tempi si allungano, neanche ieri è arrivata la tanto attesa risposta di Di Maria alla Juve. La telenovela, insomma, continua e si resta in attesa della scelta del Fideo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria Juventus, contatti senza sosta

Tutto fermo in attesa della presa di posizione definitiva del giocatore. I contatti proseguono senza sosta per sfruttare ogni minimo aspetto. La Juve si mantiene ottimista, consapevole di aver compiuto tutti i passi necessari e di aver scalato posizioni dopo essere stata sorpassata dal Barcellona. Contratto di una sola stagione, più opzione per una seconda, con un ingaggio di 7 milioni. Ora tutto è nelle mani di Di Maria: Juve o Barcellona?