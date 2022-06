Di Maria cosa fai? Contatti ripresi con la Juve

Angel Di Maria è, insieme a Paul Pogba, il nome più gettonato nelle discussioni social tra tifosi della Juventus. Come racconta la Gazzetta, sono i due top player che Massimiliano Allegri aspetta con impazienza per la sua nuova Juventus.

Cosa fa Di Maria?

Ieri si respirava pessimismo, visto che la risposta del Fideo si faceva attendere. Il rilancio della Juventus era stato accolto con freddezza dal suo procuratore e dalla Spagna rimbalzavano le voci di un interessamento del Barcellona per l’argentino.

Oggi le sensazioni sono meno negative, anche se non c’è stata una vera e propria svolta: l’argentino non ha ancora detto l’atteso sì, ma non si è nemmeno chiamato fuori dalla trattativa. Icontatti tra le parti sono ripresi, cosa che mantiene vive le speranze di Cherubini e compagnia.